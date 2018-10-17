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14:33 | 23.10.2018
«Люди готовы свернуть горы»: Евгений Куйвашев рассказал писателю Александру Проханову об уральском характере
Евгений Куйвашев рассказал публицисту о масштабных проектах, реализуемых на Урале, а также о характере уральцев.
«У уральцев огромная энергетика. Здесь постоянно что-то происходит, какое-то движение. Мощь присуща людям, которые здесь живут и работают. Уральцев нельзя заставить силой что-то делать. Людьми здесь овладевают идеи, и, когда они понимают значимость своей работы, люди готовы свернуть горы. На Урале производится практически все, что нужно для жизни человека. Уральцы решают сложнейшие задачи. И когда уральцы объединены общей идеей и целью, они могут вершить великие дела», — сказал Евгений Куйвашев.
Авторская программа «В поисках русской мечты» выходит на канале «Россия 24».
© «Вечерние Ведомости»
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