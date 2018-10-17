Три компании готовы запустить производство в индустриальном парке «Восточный» в Нижнем Тагиле

11:29 | 23.10.2018

tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле разрабатывается проект планировки первой очереди индустриального парка «Восточный», который разместится на площади 128,5 га между Тагилстроевским и Дзержинским районами города. Предполагается, что здесь появятся новые производства. Уже получено три заявки от потенциальных резидентов, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.



Глава города Владислав Пинаев отметил, что индустриальный парк должен стать привлекательным местом для резидентов.



«За инвесторов надо бороться», - сказал мэр.