Ночью 25 октября на 40 минут перекроют участок Пермского тракта

16:48 | 22.10.2018

пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор»

25 октября с 02:00 до 02:40 будет полностью перекрыто движение на 335-м километре автомобильной дороги Р-242 (Пермь – Екатеринбург). Это связано с установкой надземного пешеходного перехода, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».



Кроме того, 24 октября во время подготовки к монтажу проезжую часть в сторону Екатеринбурга сузят до одной полосы. Максимальная скорость движения транспортных средств будет снижена до 50 км/ч.



При закрытии движения объезд организуют по Старомосковскому тракту (с выездами на федеральную трассу на 331-м и 337-м км).