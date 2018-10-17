Организатора незаконной свалки под Первоуральском признали банкротом

16:18 | 22.10.2018

Компания ООО «Форвест», которая арендовала лесной участок под Первоуральском и незаконно складировала там отходы, вследствие чего ущерб окружающей среде составил около 900 миллионов рублей, признана банкротом, в отношении предприятия открыто конкурсное производство. Такое решение принял Арбитражный суд Свердловской области. Одним из кредиторов выступает налоговая инспекция: перед ведомством образовалась задолженность в размере 426,5 миллиона рублей — тех самых, которые компания обязана выплатить в счет возмещения ущерба экологии.



Напомним, что в прошлом году прокуратура взыскала с предприятий ООО «Форвест» и ЗАО «ПКП «Сталь маркет» 853 млн рублей (по 426,5 млн с каждого) в пользу бюджета за организацию незаконной свалки. Нарушения выявились при проверке природоохранного законодательства при использовании лесного участка в Билимбаевском лесничестве. Участок площадью 6,5 гектара использовался под несанкционированное складирование отходов производства и потребления. Прокуратура обратилась с иском в суд, который встал на сторону надзорного органа.



В случае ликвидации компании, вероятно, ущерб придется возмещать её владельцам, но и они могут уйти в банкротство, оставив государство с незаконной свалкой, которую по решению суда необходимо рекультивировать в срок до конца 2018 года. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, «Форвест» с начала августа уже находится в стадии ликвидации, такое решение принято учредителями.