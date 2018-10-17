Новости дня
15:40 | 22.10.2018
Евгений Куйвашев вручил награды выдающимся уральцам
Так, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены начальник обогатительной фабрики СУМЗа Василий Рыжанков, вальцовщик холодного металла КУМЗа Владимир Черноскутов, заведующая отделом культуры администрации Новоуральска Ирина Шаповалова, электросварщик ручной сварки завода им. М.И. Калинина Михаил Лопатин, водитель автомобиля транспортного управления «Уралэлектромеди» Николай Начинов.
Командир отделения 83-й пожарной части ООО «Урал» Виталий Елисеев получил медаль «За спасение погибавших», Алексей и Ольга Кузьминых, а также Николай и Любовь Шкуратовы — медали ордена «Родительская слава».
Звание почетного гражданина Свердловской области присвоено генеральному директору Свердловского театра музкомедии Михаилу Сафронову и солистке театра Надежде Басаргиной. Заслуженный артист России Борис Горнштейн и уральский писатель Анатолий Титов удостоены знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
Среди представителей оборонно-промышленного комплекса награждены председатель экспертного совета Союза предприятий оборонных отраслей промышленности региона Николай Малых и генеральный директор группы «Синара» Михаил Ходоровский. Также различными наградами отмечены были сегодня работники Свердловской железной дороги, «МРСК Урала», Синарского трубного завода, Уральского оптико-механического завода, учреждений здравоохранения, культуры и образования.
«Сегодня в этом зале собрались те, кому Средний Урал обязан своими успехами и достижениями, — металлурги и энергетики, железнодорожники и представители оборонных предприятий, главы муниципалитетов и работники СМИ, деятели науки, образования и медицины, спорта, культуры и искусства и многие другие. Всех вас объединяет главное — каждый из вас создает прочный фундамент благополучия и процветания Свердловской области и всей России», — отметил Евгений Куйвашев.
© «Вечерние Ведомости»
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