В Свердловской области на семь лет осудили создателя финансовой пирамиды

14:22 | 22.10.2018

пчёвжа.рф

К семи годам в колонии общего режима приговорен житель города Лесного Артем Лысенко. Его признали виновным в мошенничестве с ущербом на сумму более 83 млн рублей.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчина является единственным участником и директором ООО «Про-Инвест», действовавшего по принципу финансовой пирамиды. С октября 2013 года по ноябрь 2014 года мошенник присвоил более 83 млн рублей, полученных от 760 граждан - жителей Екатеринбурга, Качканара, Кушвы, Серова, Североуральска, Красноуральска, Нижней Туры, Верхней Салды, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского.



«Лысенко применил схему привлечения наличных денежных средств под предлогом погашения его организацией кредита гражданина в полном объеме в течение определенного срока при условии передачи гражданином в ООО «Про-Инвест» вознаграждения, составляющего часть его задолженности по имевшемуся кредиту в банковской организации», - пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.



На самом деле выплаты производились за счет вновь привлекаемых денежных средств.



По решению суда мошенник также должен возместить ущерб потерпевшим. Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.