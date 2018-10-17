Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 21 октября 2018 года

11:50 | 22.10.2018

За прошедшие сутки с 08:00 21.10.2018 до 08:00 22.10.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 159 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 125 преступных деяний. В том числе три грабежа, 16 краж, два угона автотранспорта, 6 фактов незаконного оборота наркотиков.



За минувшие сутки на территории области проведено 13 массовых мероприятий, в которых приняло участие порядка 4670 человек. Для обеспечения общественного порядка были задействованы 54 сотрудника полиции, 8 представителей частных охранных организаций, 6 членов ДНД. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.