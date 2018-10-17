ГИБДД разыскивает очевидцев смертельного ДТП в Нижнем Тагиле

ГИБДД устанавливает транспортное средство и личность водителя, насмерть сбившего пешехода возле дома № 146 на улице Круговой в Нижнем Тагиле. ДТП произошло в ночь с пятницы на субботу, около 03:20.Автомобиль наехал на пешехода – местного жителя 1996 года рождения – и скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался.ГИБДД обращается к очевидцам ДТП с просьбой сообщить имеющуюся информацию в дежурную часть УГИБДД по Свердловской области по телефону (343) 2697-700, конфиденциальность гарантируется.Отметим, что с начала 2018 года на территории города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа зарегистрирован 71 наезд на пешеходов. В результате 9 человек погибли, 65 получили травмы.