Баскетбольный клуб «Урал» проиграл «ЦСКА 2»

20:31 | 21.10.2018

Фото: пресс-служба БК «Урал»

В Екатеринбурге на домашней площадке мужская баскетбольная команда «Урал» уступила лидерство в противостоянии с московским «ЦСКА 2». После финальной сирены на табло было 65:72.



Сейчас «Урал» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата мужской баскетбольной Суперлиги.



Напомним, следующую встречу БК «Урал» проведёт в среду, 24 октября, с «Самарой». Затем, 27 октября, свердловский клуб отправится на выезд в Тамбов и сыграет с местной командой.