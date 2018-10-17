Екатеринбургский цирк могут временно закрыть 1 ноября

13:22 | 19.10.2018

Екатеринбургский цирк будет закрыт с 1 ноября, если не устранит нарушения пожарной безопасности. Такое решение принято Ленинским районным судом.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, нарушений в цирке много, в том числе отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.



Из-за закрытия цирка под угрозой срыва оказались гастроли знаменитого московского «Королевского цирка» Гии Эрадзе (27 октября – 2 декабря).



Напомним, что сейчас продолжается капитальный ремонт здания цирка.