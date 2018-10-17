Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 18 октября 2018 года

12:38 | 19.10.2018

За прошедшие сутки с 08:00 18.10.2018 до 08:00 19.10.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 170 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 95 противоправных деяний. Из них одно умышленное причинение вреда здоровью, два разбоя, пять грабежей, 28 краж, одно неправомерное завладение чужим автотранспортом, один факт мошенничества, восемь фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 4 факта хранения и 4 факта сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 7 ДТП с пострадавшими, в которых 7 человек получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 3 массовых мероприятия, в которых приняло участие порядка 400 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 5 сотрудников полиции и 4 представителя частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.