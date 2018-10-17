Евгений Куйвашев хочет подписать соглашение о сотрудничестве с Наманганской областью Узбекистана

10:45 | 19.10.2018

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил заключить полноценный договор о сотрудничестве с Наманганской областью Республики Узбекистан. Так, уральские предприятия могут поставлять в Наманганскую область металлургическую и машиностроительную продукцию, а также молоко, яйца, картофель. С другой стороны, Средний Урал заинтересован в расширении поставок фруктов и сезонных овощей из Узбекистана.



«Уверен, у нас есть все основания для выхода на новый этап партнерства и подписания полноценного соглашения о сотрудничестве. Со своей стороны мы уже подготовили проект документа», — отметил Евгений Куйвашев.



Напомним, что губернатор возглавил делегацию Среднего Урала на Первом Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, темой которого стало сельское хозяйство.