В Екатеринбургский зоопарк привезли чернобурого лиса

В Екатеринбургском зоопарке появился новый питомец — молодой чернобурый лис по имени Тюльпан. Его привезли из Тюмени в пару к четырёхлетней рыжей лисице Лизе.В природе лисы ведут моногамный образ жизни. Размножаются весной и летом.«Серебристо-чёрную, или чернобурую, лисицу в природе встретить можно крайне редко. В условиях же неволи, особенно на зверофермах, эту цветовую вариацию обыкновенной лисицы разводят очень часто», — отметили в пресс-службе зоопарка.