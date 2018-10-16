В городском округе Верхотурский выявили хищения электроэнергии на 12 млн рублей

15:45 | 18.10.2018

solreg.ru

Энергетики «Свердловэнерго» выявили факты хищения электроэнергии в городском округе Верхотурский. Общая сумма ущерба составляет порядка 12 млн рублей.



«В ходе плановых проверок выявлены факты неучтенного потребления электроэнергии юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в городском округе Верхотурский. Суммарный объем электроэнергии составил около 2 млн киловатт-часов на сумму почти 12 млн рублей», — сообщает пресс-служба «МРСК Урала».



При этом наибольший ущерб — на 9,8 млн рублей — причинил цех по обработке древесины, где установлены следы вскрытия и последующей установки контрольных пломб. Объем незаконного использования электроэнергии составил 1 574 376 киловатт-часов.



Также нарушения выявлены в магазинах города Верхотурье и на насосной станции. Материалы проверок направлены в правоохранительные органы. Виновникам грозит уголовная ответственность, так как размер ущерба в каждом из случаев превысил 250 тысяч рублей. Санкция предусматривает штраф, исправительные работы или лишение свободы (до трех лет).