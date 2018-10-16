В Екатеринбурге завершается строительство конгресс-центра

14:53 | 18.10.2018

В Екатеринбурге полностью завершены работы по монтажу металлокаркаса будущего конгресс-центра в составе МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». На 90% выполнены работы по устройству фасада. Сейчас идет черновая отделка пола и стен. Также начались работы по обустройству всей территории МВЦ.



По мнению министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, строительство конгресс-центра позволит уральской столице войти в тройку российских городов-лидеров по конгрессному потенциалу.



Площадь конгресс-центра - 41,6 тысячи квадратных метров. Основной многофункциональный зал вместит пять тысяч человек. Также здесь появится 15 конференц-залов, 26 переговорных, комплексы общественного питания и ресторанный двор. Отмечается, что в конгресс-центре можно будет проводить концерты, спортивные соревнования, презентации и другое.



Первое мероприятия, которое пройдет в конгресс-центре, - Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS 2019 с участием глав государств.