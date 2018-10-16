В свердловских моногородах создано 45,5 тысячи новых рабочих мест

14:28 | 18.10.2018

nan-news.ru

В 2018 году в моногородах Свердловской области создано 45,5 тысячи новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий. Это вдвое больше, чем установлено для региона, сообщила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.



«По состоянию на начало октября создано 45,5 тысяч новых рабочих мест (нарастающим итогом с 2016 года), что превышает установленный для нашего региона на 2018 год показатель в два раза. Объем привлеченных инвестиций предприятий и организаций в основной капитал моногородов составил 157 миллиардов рублей, что на 13 миллиардов выше запланированного», - сказала Казакова.



Напомним, что снижение монозависимости – одно из направлений программы губернатора Евгения Куйвашева «Пятилетка развития». Поддержка моногородов также предусматривает модернизацию поликлиник, объектов жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры, спорта, благоустройство общественных территорий.