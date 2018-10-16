Свердловская прокуратура выявила нарушения при сбросе сточных вод в реки

13:41 | 18.10.2018

syasnews.ru

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факты загрязнения водных объектов в результате деятельности МУПов.



«Проверка показала, что муниципальными унитарными предприятиями, расположенными в Свердловской области, допускаются факты грубых нарушений требований водного законодательства, выражающиеся в осуществлении сбросов сточных вод в водные объекты в отсутствие разрешительной документации», — сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



Так, в поселке Бисерть в реку сбрасываются сточные воды с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ (аммоний-ион — превышение в 180 раз, нефтепродукты — в 21 раз). Аналогичные нарушения выявлены в Первоуральске, поселке Атиг, Березовском, Сухом Логу.



Кроме того, в Бисерти и Атиге МУПы не имеют соответствующего разрешения на сброс сточных вод.



По результатам проверок Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представления об устранении нарушений в адрес руководителей МУПов. Пять должностных лиц уже привлечены к дисциплинарной ответственности.



Вынесено 14 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях. МУП «ЖКХ» в поселке Атиг и МУП ЖКУ в поселке Бисерть, а также их руководители оштрафованы.