Евгений Куйвашев поручил к 2020 году создать необходимое количество мест в детских садах

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил профильным членам кабинета министров с учетом демографических прогнозов разработать механизмы для создания новых мест в детских садах для детей до трех лет. Эта тема поднималась на заседании правительства 17 октября.«Большой резерв в решении поставленной задачи вижу в поддержке негосударственных детских садов, частной инициативы в этой сфере. Опираясь на опыт других регионов, необходимо детально проработать альтернативные варианты по вводу новых мест, в том числе механизмы государственной поддержки субъектов малого предпринимательства, реализующих программы дошкольного образования», — сказал Евгений Куйвашев.Сейчас уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет составляет 74 %. Губернатор отметил, что в 2020 году этот показатель должен достигнуть 100 %. Для этого нужно создать около 17 тысяч мест. Более двух тысяч мест планируют ввести в этом году. Из федерального бюджета Свердловская область получит 175 млн рублей на строительство в 2019 году детского сада в Березовском (270 мест) и дошкольного образовательного учреждения в Красноуральске (135 мест).