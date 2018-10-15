В Екатеринбурге на стихийной свалке в частном секторе нашли коровьи черепа

22:12 | 17.10.2018

Сегодня в Екатеринбурге на стихийной свалке почти в центре города – во дворах частного сектора прямо за областным судом – были найдены три коровьих черепа. Останки животных лежали среди прочего мусора.



Точный адрес их местонахождения – перекрёсток Арамильского переулка с Московской. Судя по тому, что кожный покров на костях отсутствует, а некоторые части головы уже надломлены, на скотобойне животные побывали давно.