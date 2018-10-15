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В Екатеринбурге на стихийной свалке в частном секторе нашли коровьи черепа
Точный адрес их местонахождения – перекрёсток Арамильского переулка с Московской. Судя по тому, что кожный покров на костях отсутствует, а некоторые части головы уже надломлены, на скотобойне животные побывали давно.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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