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17:46 | 17.10.2018
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На Урале два сотрудника Росгвардии уволены в связи с утратой доверия
Так, в 2014–2017 годах начальник отдела организационно-аналитической работы УВО по г. Екатеринбургу и ее супруг приобрели имущество на сумму свыше 3,7 млн рублей. При этом совокупный доход супругов за указанный период составил чуть более 2,9 млн рублей. Кроме того, установлено, что доход супруга значительно меньше указанного в справках.
Начальник отдела лицензионно-разрешительной работы по Качканарскому, Нижнетуринскому, Новолялинскому, Верхотурскому районам и г. Лесной не указал сведения о доходах, полученных от отчуждения транспортного средства. Также он скрыл сведения о доходах супруги.
Инспектор отдела лицензионно-разрешительной работы по городам Екатеринбург, Сысерть не представил сведения о наличии квартиры в Курганской области. Другой сотрудник не указал квартиру в Санкт-Петербурге.
Также выявлено, что в ряде территориальных отделов вневедомственной охраны супруги руководителей работали в их подчинении и получали премии.
По результатам проверки прокуратура области в адрес руководителя Управления Росгвардии по Свердловской области внесла представление с требованием устранения нарушений антикоррупционного законодательства. Итог — два сотрудника уволены, еще 29 привлечены к дисциплинарной ответственности.
«Руководство Управления, проявив принципиальную позицию, оперативно отреагировало на вскрытые факты нарушений, по результатам рассмотрения представления прокуратуры уволив двух сотрудников в связи с утратой доверия. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены еще 29 сотрудников ведомства», — сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.
© «Вечерние Ведомости»
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