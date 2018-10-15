В районе станции Арамиль пенсионерка попала под поезд

12:52 | 17.10.2018

wallbox.ru

Вечером 16 октября в районе станции Арамиль Свердловской железной дороги была смертельно травмирована женщина. Она попала под грузовой поезд. Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте проводят проверку по данному факту.



«На первом пути станции Арамиль Свердловской области смертельно травмирована женщина 1939 года рождения, которая переходила железнодорожные пути в неположенном месте перед близко идущим грузовым поездом», - сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.



Машинист поезда применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Женщина погибла.