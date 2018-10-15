На площади 1905 года снова развернется сельскохозяйственная ярмарка

11:35 | 17.10.2018

В ближайшие выходные, 20 и 21 октября, на площади 1905 года в Екатеринбурге пройдет традиционная сельскохозяйственная ярмарка.



Уральские предприятия и фермерские хозяйства предложат горожанам мясную продукцию, рыбу, морепродукты, молочные изделия, овощи, фрукты, сладости, мед. Также здесь можно будет купить одежду, сувениры из бересты, керамики, дерева и стекла и многое другое.