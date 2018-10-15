Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 16 октября 2018 года

11:07 | 17.10.2018

За прошедшие сутки с 08:00 16.10.2018г. до 08:00 17.10.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 158 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 93 противоправных деяния. Из них: одно умышленное причинение вреда здоровью, два грабежа, 22 кражи, в том числе одна квартирная, три угона автотранспорта, один факт мошенничества, 9 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 5 фактов хранения и 4 факта сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 4 ДТП с пострадавшими, в которых один человек погиб, ещё трое получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 2 массовых мероприятия, в которых приняло участие порядка 2160 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 24 сотрудника полиции. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.