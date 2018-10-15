Рано радовались: открытие сквозного проезда по улице Мамина-Сибиряка откладывается

10:17 | 17.10.2018

Карта: екатеринбург.рф

Анонсированное три дня назад администрацией Екатеринбурга и столь долгожданное для автомобилистов открытие для движения автотранспорта улицы Мамина-Сибиряка, которое должно было состояться 16 октября, откладывается.



Участок улицы Мамина-Сибиряка от перекрёстка с улицей Азина до дома № 10 останется недоступен для проезда до 30 октября, об этом сообщается на сайте городской администрации.



Напомним, на этом отрезке АО «Екатеринбургская теплосетевая компания», входящее в состав ПАО «Т Плюс», производит замену труб — старые, как говорят сотрудники «ЕТК», не менялись с 1962 года. Каждый год на этом участке происходили аварии, вот и этим летом во время опрессовок на них обнаружили сразу три повреждения, и трубы решили поменять.



Работы на данном участке ведутся с 20 августа. Всё это время водители, двигающиеся с Уралмаша в центр города, вынуждены объезжать перекрытый участок по и без того перегруженным улицам Восточной, Луначарского и Свердлова. Остаётся только надеяться, что к 30 октября работы будут завершены и сквозной проезд по улице Мамина-Сибиряка будет открыт.