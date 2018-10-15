В Екатеринбурге для бездомных собрали 20 кубометров вещей и 144 тысячи рублей

09:59 | 17.10.2018

пресс-служба Екатеринбургской епархии

В рамках благотворительной акции «С миру по нитке» в Екатеринбурге собрали 20 кубометров вещей и 144 тысячи рублей. Всё это пойдет на помощь бездомным в зимний период, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.



«Очень радостно озвучивать итоги: по сравнению с прошлым годом в этот раз мы собрали в два раза больше теплой одежды для бездомных — 20 кубометров! Склад для вещей заполнен на 100 %. Наблюдаю, как с каждым разом становится теплее и теплее отношение к этой инициативе у горожан», — отметил руководитель Службы помощи бездомным Константин Бунин.



Тем, кто не успел принять участие в акции, предлагают принести вещи в собор в честь Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе (ул. Кирова, 65), в специальный уличный ящик для пожертвований (с пометкой «С миру по нитке», ежедневно с 07:00 до 20:00). Кроме того, вещи можно принести в Автобус милосердия (пн., ср., пт. — с 11:00 до 17:00 рядом с благотворительной столовой на ул. Бебеля, с 19:00 до 21:00 — рядом с Северным автовокзалом).