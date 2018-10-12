В аэропорту Екатеринбурга задержали узбеков с мужскими костюмами, предназначенными для недели моды

22:10 | 15.10.2018

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Уральское таможенное управление задержало сегодня двоих предпринимателей из Узбекистана, которые контрабандой везли на Евразийский форум моды полсотни мужских костюмов. Как сообщает пресс-служба ведомства, товар предприниматели пытались провезти через «зелёный коридор».



«При досмотре таможенники выяснили, что в багаже — 48 костюмов, 10 из которых — детские. Общий вес багажа — 60 килограммов. Нарушители рассказали таможенникам, что везут образцы товаров на Евразийский форум моды, который в эти дни проходит в Екатеринбурге. О необходимости декларирования товаров не знали», — комментируют в ведомстве.



На таможне, впрочем, этому объяснению не поверили, так как другой предприниматель, также ехавший с ними, отправился через «красный коридор», где нужно письменно декларировать товары. Поэтому костюмы у предпринимателей изъяли; на них также завели административное производство по факту недекларирования товаров.