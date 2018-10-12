Екатеринбуржец не полетит в отпуск за границу из-за падения с эскалатора в аэропорту перед отлётом

21:42 | 15.10.2018

Фото: ТАСС

Пьяный мужчина упал с эскалатора в аэропорту Екатеринбурга прямо перед регистрацией на самолёт до Турции. Там мужчина должен был провести свой заслуженный отпуск.



По информации РЕН ТВ, инцидент произошел в ночь на 15 октября. Пребывавший в состоянии алкогольного опьянения пассажир не удержался на ногах и сорвался со ступеней эскалатора. Он получил серьезные травмы головы и лица.



В настоящее время пострадавший находится в одной из больниц города. Его жизни ничего не угрожает.