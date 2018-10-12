Причиной массового отравления детей в школе № 83 стали сами повара, которые не следили за своей гигиеной

21:03 | 15.10.2018

infourok.ru

Свердловское управление Роспотребнадзора установило: дети в школе № 83 отравились из-за сотрудников столовой, которые являлись носителями норовирусной инфекции. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ЕМУП, в подчинении которого числится «Столовая № 41», чьи сотрудники и стали переносчиками инфекции.



«Кроме того, распространению инфекции послужило несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке (подтверждено наличием бактерий группы кишечной палочки в смывах с объектов на пищеблоке)», — уточнили в ведомстве.



Напомним, ученики школы № 83 отравились в прошлую пятницу. После обеда сразу у четверых школьников заболели животы. В больнице им диагностировали острую кишечную инфекцию.



После того, как за дело взялся Роспотребнадзор, сотрудников школьной столовой отстранили от работы, а за детьми и учителями теперь наблюдают врачи. В школьной столовой в ближайшее время проведут дезинфекционную обработку. По факту отравления проверки проводят также следственный отдел и прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга.



С сегодняшнего дня школа № 83 закрыта на карантин, который продлится до конца недели. Ученики временно переведены на дистанционное обучение.