На этой неделе ограничат движение по Горького, Шефской и Энтузиастов

13:51 | 15.10.2018

stolicaonego.ru

С 17 по 31 октября в Екатеринбурге будет перекрыт участок дороги в районе дома № 39а на улице Горького. Это связано с проведением работ по строительству трубопровода холодного водоснабжения и водоотведения. Объезд возможен по улицам Малышева, Розы Люксембург, Куйбышева, Гоголя и Энгельса.



Также с 19 до 22 октября из-за ремонта трамвайных путей для проезда будет закрыт перекресток улиц Шефской и Энтузиастов. Объехать участок можно улицам Баумана, Старых Большевиков и Лобкова. Движение трамваев будет направлено по улице Старых Большевиков до конечной станции «Фрезеровщиков».