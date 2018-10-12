В Екатеринбурге торговый представитель присваивал деньги компании

12:05 | 15.10.2018

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Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей 33-летнему Александру Бузунову, признанному виновным в присвоении и растрате.



Установлено, что мужчина, будучи торговым представителем компании по производству колбасной продукции, присвоил 400 тысяч рублей, полученных от клиентов.



Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, Бузунов скрывал некоторые факты передачи ему денежных средств контрагентами. При этом клиенты получали на руки документы об оплате и «онлайн-чек», однако деньги на счет своей компании злоумышленник не перечислял.



Недостача вскрылась через два месяца, когда бухгалтерское программное обеспечение выявило существенную разницу между количеством отбитых «онлайн-чеков» и имеющихся на счете денег.



Приговор пока не вступил в законную силу.