Владислав Пинаев единогласно избран главой Нижнего Тагила

11:38 | 15.10.2018

tagilka.ru

Врип главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев избран мэром города. Решение принято единогласно сегодня, 15 октября, на заседании городской думы.



«Перед нами стоят масштабные задачи по подготовке к 300-летию Нижнего Тагила. Город этого достоин. А главное – нам нужно повышать качество жизни тагильчан. Говорю «нам», потому что, как и вы, понимаю, что достичь весомого результата мы можем только совместными усилиями», – сказал на заседании Владислав Пинаев.



Напомним, что ранее конкурсная комиссия рекомендовала назначить мэром одного из трех кандидатов: врип мэра Владислава Пинаева (его кандидатура одобрена губернатором), учителя гимназии № 18 Данила Кукутина или главу местного отделения «Партии Роста» Евгения Рохлина.