В Дегтярске несколько дней не могут ликвидировать коммунальную аварию

10:30 | 15.10.2018

sochi-express.ru

На прошлой неделе, 10 октября, в Дегтярске произошла коммунальная авария – в районе улицы Гагарина прорвало трубу.



По словам жителей, до субботы, 13 октября, в течение нескольких дней вода бежала прямо по улице, а в субботу утром в домах отключили холодную воду. При этом водозабор для обеспечения жителей водой был организован только в воскресенье, около 16 часов.



В настоящее время воды в домах на улицах Гагарина и Уральских Танкистов (верхняя сторона) по-прежнему нет. В местной школе №30 отменили занятия.



В Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что ремонтные работы ведутся. Воду планируют дать сегодня в 14:00.