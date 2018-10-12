14:54 | 14.10.2018

Фото: litrpg.su

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил уральского писателя Владислава Крапивина с юбилеем. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте правительства.



«Однажды вы сказали, что на планете отчаянно не хватает доброты к ближним. И в своих книгах стараетесь убедить детей и подростков в том, что люди должны быть внимательнее, отзывчивее, милосерднее», — обратился к Крапивину Медведев.



Также премьер выразил уважение к педагогической деятельности уральского писателя и напомнил об организованном им отряде «Каравелла».



Напомним, сегодня Владиславу Крапивину исполнилось 80 лет. К юбилею знаменитого уральского детского писателя в библиотеках Екатеринбурга пройдет Крапивинский фестиваль.