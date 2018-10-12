В Екатеринбурге тягач с прицепом, уходя от столкновения, пробил ограждение и улетел с развязки на ЕКАД

Два автомобильных тяжеловеса: тягач, перевозивший строительную бытовку на платформе, и «Тонар» — попали в ДТП на развязке ЕКАД около Новосвердловской ТЭЦ.Как рассказывают очевидцы, тягач с платформой, уходя от столкновения с «Тонаром», который занесло на скользкой дороге, съехал вниз и только чудом не перевернулся. Перевозчику сыпучих грузов повезло больше: сложившись, он упёрся в отбойник, благодаря чему остался на дороге.Движение на участке, где произошло ДТП, регулировали автоинспекторы, прибывшие к месту аварии. К счастью, никто из людей в ДТП не пострадал.Госавтоинспекция Свердловской области просит всех водителей своевременно сменить резину на зимнюю, быть предельно внимательными и аккуратными, а также соблюдать дистанцию, скоростной режим и учитывать дорожные условия при движении.