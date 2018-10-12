Спасатели напомнили свердловчанам о мерах предосторожности в гололедицу

13:05 | 14.10.2018

Фото: penzavzglyad.ru

Свердловские спасатели предупредили жителей региона о возможных чрезвычайных ситуациях, связанных с гололедицей, и напомнили о необходимости соблюдения мер предосторожности.



Если автомобилистам можно перейти на зимнюю резину, то для пешеходов есть иные методы предупреждения падений на льду. Так, пешеходам следует обходить опасные места, а в случае невозможности двигаться по замерзшему участку скользящим шагом.



В ГУ МЧС по Свердловской области пешеходам посоветовали наступать на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях. «Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжёлые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения», — говорится в сообщении.