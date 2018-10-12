Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


13:05 | 14.10.2018

Фото: penzavzglyad.ru

Спасатели напомнили свердловчанам о мерах предосторожности в гололедицу

Свердловские спасатели предупредили жителей региона о возможных чрезвычайных ситуациях, связанных с гололедицей, и напомнили о необходимости соблюдения мер предосторожности.

Если автомобилистам можно перейти на зимнюю резину, то для пешеходов есть иные методы предупреждения падений на льду. Так, пешеходам следует обходить опасные места, а в случае невозможности двигаться по замерзшему участку скользящим шагом.

В ГУ МЧС по Свердловской области пешеходам посоветовали наступать на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях. «Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжёлые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения», — говорится в сообщении.

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

17:21 | 14.10.2018
На ЕКАД произошло ДТП, двое человек пострадали

15:36 | 14.10.2018
Житель Перми обвиняется в убийстве и кражах

15:34 | 14.10.2018
Пермские школьники победили на Всероссийском конкурсе юных кулинаров

15:31 | 14.10.2018
На открытый Кубок России «Зимний вернисаж» в Пермь приедут скульпторы из Китая, Малайзии, Сингапура

14:54 | 14.10.2018
Дмитрий Медведев поздравил уральского писателя Владислава Крапивина с юбилеем

14:42 | 14.10.2018
Ночью в Каменске-Уральском загорелось производственное помещение

13:27 | 14.10.2018
В Екатеринбурге тягач с прицепом, уходя от столкновения, пробил ограждение и улетел с развязки на ЕКАД

13:05 | 14.10.2018
Спасатели напомнили свердловчанам о мерах предосторожности в гололедицу

12:33 | 14.10.2018
Команда Пермского края стала лучшей на чемпионате России по дзюдо

12:27 | 14.10.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 13 октября 2018 года

12:07 | 14.10.2018
В Екатеринбурге начнут открывать перекрытые улицы

11:46 | 14.10.2018
Стелу «Екатеринбург» на Челябинском тракте приведут в порядок

11:29 | 14.10.2018
В Екатеринбурге автомобиль ВАЗ протаранил стену магазина

11:16 | 14.10.2018
В Екатеринбурге на нескольких мостах установят новые ограждения

13.10.2018

19:45 | 13.10.2018
Евгений Куйвашев ликвидировал администрацию губернатора

17:47 | 13.10.2018
К юбилею Владислава Крапивина в библиотеках Екатеринбурга его произведения будут звучать вслух

16:32 | 13.10.2018
Губернатор Куйвашев защищает аэропорт Кольцово от переименования

15:22 | 13.10.2018
Екатеринбуржцы в последний раз обняли деревья у драмтеатра перед вырубкой

14:32 | 13.10.2018
Власти Екатеринбурга планируют застроить берег Верх-Исетского пруда

14:25 | 13.10.2018
В Первоуральске сгорел строящийся двухэтажный коттедж

13:45 | 13.10.2018
В Сирии задержали ребёнка из Екатеринбурга

13:00 | 13.10.2018
В Екатеринбурге стартует приём опасных отходов

12:15 | 13.10.2018
Автомобиль жителя Екатеринбурга расстреляли неизвестные

11:11 | 13.10.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 12 октября 2018 года

11:09 | 13.10.2018
Выходные в Екатеринбурге ожидаются снежными и мокрыми

10:15 | 13.10.2018
Екатеринбургский космонавт опубликовал фото космической аварии

12.10.2018

22:23 | 12.10.2018
В свердловской колонии трое рецидивистов объявили голодовку

22:01 | 12.10.2018
Опека забрала сына у жительницы Екатеринбурга прямо со школьных уроков

21:38 | 12.10.2018
На трассе Екатеринбург — Пермь погиб водитель «Яндекс.Такси»

19:47 | 12.10.2018
Екатеринбургский ребёнок получил жизненно необходимые лекарства через суд

19:22 | 12.10.2018
К неплательщикам платных парковок Екатеринбурга уже идут «письма счастья» со штрафом

19:02 | 12.10.2018
Врио губернатора Зауралья объяснил, почему он до сих пор беспартийный: «В жизни и так много огорчений»

17:57 | 12.10.2018
Александр Высокинский открыл школьный стадион на Бебеля

17:43 | 12.10.2018
«Главное — прибыль»: Сергей Шнуров посетил свою выставку в Екатеринбургской галерее современного искусства

17:31 | 12.10.2018
Четыре ученика екатеринбургской школы № 83 обратились за медицинской мопощью

17:05 | 12.10.2018
В Кургане на месяц перекроют участок улицы Куйбышева

17:01 | 12.10.2018
В Перми появится новый автобусный маршрут

16:54 | 12.10.2018
Помощником полпреда президента в УрФО назначена Анна Ленская

16:54 | 12.10.2018
Курганские бизнесмены назвали нарушением их прав запрет стоянки на улице Ленина. Мэр обещал разобраться

16:54 | 12.10.2018
За первые сутки на конкурс «Лидеры России» получено более 24 тысяч заявок

16:46 | 12.10.2018
В Перми завершен раньше срока ремонт улицы Героев Хасана

16:31 | 12.10.2018
В поселке Щучье Озеро началась установка окон в новой школе

16:28 | 12.10.2018
Завтра на Плотинке пройдет фестиваль экстремальных видов спорта «На грани»

16:25 | 12.10.2018
В столице Прикамья оборудованы новые остановочные пункты

15:58 | 12.10.2018
14 октября Свердловской железной дороге исполнится 140 лет

15:42 | 12.10.2018
Пермскую «Травиату» исполнят в Люксембурге

15:37 | 12.10.2018
В Свердловской области установлено более 900 пожарных извещателей

15:24 | 12.10.2018
Пермякам рекомендуют сменить шины

15:15 | 12.10.2018
В Екатеринбурге осудили угонщиков 22 автомобилей

14:54 | 12.10.2018
Пять свердловских компаний сообщили о долгах перед работниками на 37 млн рублей


Мы в соцсетях





Архив
«    Октябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


 