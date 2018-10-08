Власти Екатеринбурга планируют застроить берег Верх-Исетского пруда

14:32 | 13.10.2018

Фото: stroyural.info

Администрация Екатеринбурга обсуждает новый проект по капитальной застройке пустыря при радиоколледже, в 400 метрах от береговой линии Верх-Исетского пруда. Всего планируется построить 1 миллион квадратных метров жилья, что позволит увеличить численность жителей ВИЗа на 30 тысяч человек.



Материалы строительства в рамках общественных слушаний опубликованы на сайте городской мэрии. Речь идет о территории в границах улиц Металлургов — Викулова — Татищева — Юрия Исламова (проектируемая), в 400 метрах от береговой линии Верх-Исетского пруда.



Общая площадь застройки составит около 200 гектаров. Впрочем, часть этой территории уже застроена жильем. Уточняется, что частные дома власти города намерены снести – земля под ветхими особняками заочно приспособлена для многоэтажек.



Застраивать район будут компании ООО «Развитие», НПП «Стройтэк», ООО «Принцип», ЖСК «Здоровье», ЖСК «Наш дом». Тип застройки домов — «эконом», «комфорт», «бизнес».



Помимо жилья, здесь построят инновационный центр и физкультурно-оздоровительный комплекс. Уже построен торговый центр «Леруа Мерлен» а рядом с ним, на территории бывшего рынка «Новомосковский», построят ТЦ «Лента». Помимо этого запланированы торговые галереи во встроенных объектах общественного назначения. Добавим, что работающие здесь автоцентры «Тойота» и «Лексус» будут сохранены.



Застройщики обещают разбить парк и благоустроить сквер в районе существующего радиоколледжа. Вдоль проектируемых улиц появятся велодорожки.



По планам здесь построят гимназию на 500 мест и детский сад на 220 мест. Кроме того, детские учреждения будут располагаться на первых этажах новых домов.



Застройщики обещают жильцам новых домов, что построят паркинги на более чем 12 тысяч мест в сумме.