В Екатеринбурге обсудят план строительства трамвайной ветки к аэропорту Кольцово

19:50 | 11.10.2018

Фото: 63.ru

На форуме «Города России 2030» власти Екатеринбурга обсудят строительство трамвайной ветки до аэропорта Кольцово и Арамили через Северный Химмаш.



Вице-мэр по экономике Андрей Корюков напомнил, что в этом году уже начала строиться одна новая трамвайная линия до Верхней Пышмы, строительство которой должно завершиться через два года. Также с администрацией Березовского обсуждается проект по строительству скоростной трамвайной линии до этого города. По мнению Корюкова, эти мероприятия помогут скорее реализовать проект агломерации «Большой Екатеринбург».



Напомним, третий общероссийский форум «Города России 2030» пройдет 14-15 ноября в Екатеринбурга на площадке «Ельцин центра». Основными темами для обсуждения станут развитие цифрового будущего городов, объединение усилий власти, бизнеса и для реализации проектов развития территорий. Ожидается, что форум посетят представители 130 муниципалитетов.