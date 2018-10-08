В Екатеринбурге запретят ставить машины еще на нескольких улицах

16:30 | 11.10.2018

n71.ru

В Екатеринбурге автомобилистам запретят останавливаться еще на нескольких улицах. Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят на следующих участках:



улица Радищева (от Хохрякова до Вайнера);



улица Декабристов (от Белинского до Розы Люксембург);



улица Рощинская (вдоль дома №72а);



улица Луначарского (перед улицей Шевченко, 100 метров перед перекрестком с каждой стороны);



улица Луначарского (перед улицей Малышева, 100 метров перед перекрестком со стороны улицы Энгельса);



улица Гагарина (перед проспектом Ленина, 100 метров перед перекрестком со стороны улицы Малышева).



Кроме того, запретят разворот на перекрестке Белинского - Саввы Белых, а на пересечении Титова и Военной установят знаки «Движение прямо или направо» (по улице Титова со стороны улицы Братской).