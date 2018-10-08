В Свердловской области естественная убыль населения превысила пять тысяч человек

15:35 | 11.10.2018

big-rostov.ru

За период с января по август 2018 года естественная убыль населения Свердловской области составила 5 640 человек: родилось 34 166 человек, умерло – 39 806 (в 2017 году эти показатели составляли 36 086 и 39 296 человек соответственно), такие данные приводит Свердловскстат.



Чаще всего свердловчане умирают от болезней системы кровообращения (19 638 случаев). Среди внешних причин смерти – убийства (200 случаев), самоубийства (324 случая), транспортные травмы (249 случаев), случайное отравление алкоголем (309 случаев).



Также отмечается, что за указанный период зарегистрирован 20 791 брак и 13 042 разводов.