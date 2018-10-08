Пассажиропоток аэропорта Кольцово вырос на 14,3 %

13:14 | 11.10.2018

aviajekspress.ru

За девять месяцев 2018 года пассажиропоток екатеринбургского аэропорта Кольцово составил 4 миллиона 713 тысяч человек, это на 14,3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число самолето-вылетов увеличилось на 9,9 %.



На внутренних линиях аэропорт обслужил 3 миллиона 050 тысяч человек (рост на 15,9 %), на внутренних — 1 миллион 663 тысячи человек (рост на 11,4 %).



«Десятку самых популярных внутренних направлений составили Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Симферополь, Анапа, Краснодар, Благовещенск, Ростов и Самара. Топ-10 самых популярных зарубежных направлений составили Анталья, Дубай, Ларнака, Прага, Даламан, Душанбе, Пхукет, Ош, Пекин и Нячанг», — сообщает пресс-служба Кольцово.



Отметим, что в 2018 году у аэропорта также появились новые направления: Алания, Ордос, Пардубице, Самарканд, Шарджа, Болонья, Верона, Фукуок.