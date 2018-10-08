У Южного автовокзала автобус вылетел на встречную полосу

Сегодня утром произошло ДТП в районе Южного автовокзала в Екатеринбурге. Автобус Hyundai, следовавший по маршруту №30, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai Tucson.По предварительной информации, водитель автобуса при обгоне не справился с управлением.К счастью, никто не пострадал. Только транспортные средства получили механические повреждения.