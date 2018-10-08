На Малышевском месторождении в Свердловской области найдены уникальные изумруды

12:47 | 11.10.2018

Фото: пресс-служба АО «Мариинский прииск»

Как сообщает пресс-служба АО «Мариинский прииск», на Малышевском месторождении в Свердловской области во время переработки рудного склада в породе, которая была поднята из шахты еще полгода назад, найдены два уникальных изумруда, которые очень похожи друг на друга.



«Это уникальная находка, потому что минералы, как правило, всегда отличаются размером, гранями и цветностью. А эти драгоценные камни имеют одинаковую цветность, прозрачность, качество и вес», — говорят специалисты предприятия.



Вес каждого найденного камня после очистки от породы составил 300 граммов. Оба минерала имеют высокие показатели по цветности и прозрачности, их отнесли по обоим показателям ко второй группе.



Стоит отметить, что если для других драгоценных камней главным приоритетом является прозрачность камня, то для изумруда основным критерием становится его окраска. Чем ярче зеленый цвет изумруда, тем он ценнее.



По цвету изумруды делятся на пять групп:



• К первой группе цвета относят темно-зеленые изумруды.

• Ко второй группе цвета относят нормально-зеленые изумруды.

• К третьей группе цвета относят средне-зеленые изумруды.

• К четвертой группе цвета относят светло-зеленые изумруды.

• К пятой группе цвета относят изумруды с зеленоватым оттенком (очень светлые).



По прозрачности (качеству) изумруды распределяются по трём группам.



К первой группе качества относят: «Изумруды чистые и с незначительными пороками в виде трещинок, полосок, точечных включений в различных зонах камня. Изумруды имеют блеск и игру».



Ко второй группе качества относят: «Изумруды с небольшими пороками в виде трещинок, полосок в сочетании с точечными включениями других минералов, образующих в отдельных зонах камня сгущения и сеть. Изумруды имеют блеск и игру».



К третьей группе качества относят: «Изумруды с пороками в виде трещинок, полосок, точечных включений других минералов, расположенных по всему камню, с участками помутнений в отдельных зонах камня, частично потерявшие блеск и игру».



Найденные на Малышевском месторождении минералы по обоим критериям, как мы уже написали, отнесены ко второй группе.



Стоимость камней, по мнению экспертов, составляет более 1,5 млн рублей.



В первую очередь минералы предложат специалистам Гохрана, и только после этого к ним смогут присмотреться коллекционеры и ювелиры.



Руководство предприятия АО «Мариинский прииск» надеется, что изумруды-«близнецы», а именно так их называют сотрудники предприятия, не будут разлучены и пополнят государственный фонд РФ или украсят экспозиции российских коллекционеров.