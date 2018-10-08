В Каменске-Уральском столкнулись автобус и Mazda: один человек погиб, 16 получили травмы

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с одним погибшим и 16 пострадавшими в Каменске-Уральском.Авария произошла накануне вечером в районе дома № 59 на улице Штукатуров. По предварительной информации, столкнулись автобус «Богдан» (маршрут № 16) и автомобиль Mazda. В результате водитель иномарки погиб, 16 пассажиров автобуса получили травмы, в том числе четверо детей.Маршрут № 16 обслуживает транспортная компания ООО «Экспресс Сити».«Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, будет дана оценка законности осуществления перевозки пассажиров транспортом, с участием которого произошло ДТП. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.По информации пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области полковника Валерия Горелых, водитель автомобиля Mazda решил совершить обгон через сплошную линию разметки, но рассчитал время маневра неверно, в результате произошло лобовое столкновение с автобусом.За водителем иномарки числится шесть нарушений ПДД, ранее он дважды лишался водительских прав.По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого здоровью человека»).фото: KU66.ru, Валерий Горелых