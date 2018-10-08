Сергей Карякин выиграл десятый этап Кубка мира по ралли-рейдам в Марокко

Сергей Карякин и его напарник Антон Власюк одержали победу в десятом этапе Кубка мира по ралли-рейдам в Марокко. В соревнованиях принимали участие более 250 экипажей. За семь дней гонщики преодолели почти две тысячи километров. Маршрут прошел между городами Фес и Эрфурт.«У нас с Антоном своя тактика – никогда не начинать быстро и набирать темп по ходу дистанции. В этом году скорости выросли по сравнению с прошлым на 20-30%. Мы очень часто ехали в ограничителе скорости. Во многом благодаря нашей тактике мы снова на верхней ступени подиума, так как наши соперники стараясь нас обогнать доехали на пределе и совершали ошибки. У нас же не было серьёзных ошибок и поломок, однако последние 150 километров марафонского спецучастка мы ехали без дополнительной запаски – так как до этого пробили уже две. Но нам удалось финишировать и укрепить своё лидерство», - поделился Сергей Карякин.В январе 2019 года уральские гонщики поборются за победу в ралли-марафоне «Дакар» в Перу.