В краснотурьинской колонии открыли кафе для заключенных

В исправительной колонии № 3, расположенной в Краснотурьинске, открыли кафе для заключенных. Они могут посетить заведение в свободные от работы дни, а также в установленное распорядком дня время.«Открытие такой точки позволяет хоть и ненадолго, но отвлечься от серых будней заключенных и почувствовать себя на свободе», — отмечают в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.Ранее кафе для осужденных также открыли в екатеринбургской колонии № 10.