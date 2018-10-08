Минздрав: в Свердловской области снижается уровень алкоголизма

10:11 | 10.10.2018

ok.ru

В Свердловской области сохраняется тенденция снижения алкоголизма, об этом в ходе заседания областной антинаркотической комиссии сообщила исполняющий обязанности министра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите.



По данным свердловского Минздрава, начиная с 2015 года распространенность алкоголизма снизилась почти на 20 %.



«По состоянию на 1 сентября 2018 года показатель составляет 609 случаев на 100 тысяч человек — это один из самых низких показателей среди всех регионов России», — сказала Ирена Базите.