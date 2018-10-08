Пропавшего в Екатеринбурге тренера нашли мертвым

09:35 | 10.10.2018

«Европейско-Азиатские новости»

Пропавший в Екатеринбурге тренер ДЮСШ «Росток» Дмитрий Байков найден мертвым. 5 октября он вышел из дома, чтобы выбросить мусор, и исчез. С собой у него не было ни денег, ни телефона.



«Спасибо всем, кто помогал в поиске Байкова Дмитрия Леонидовича. Он найден, но, к сожалению, его с нами больше нет. Убедительная просьба пока с вопросами не беспокоить, очень больно. Просьба всем, кто помогал расклеивать объявления, снять их, чтобы не было звонков», — сообщили родные Дмитрия.



Обстоятельства смерти екатеринбуржца пока неизвестны.