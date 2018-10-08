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Новости дня


22:21 | 9.10.2018

eanews.ru

Высший разум: в Екатеринбурге сняли асфальт, который уложили два дня назад

Екатеринбуржцы недоумевают от перфекционизма ремонтников: сегодня они срезали асфальт с широкой пешеходной дороги по Первомайской, который уложили только в пятницу.

Работы по замене асфальтового покрытия на пешеходной дороге по Первомайской между Тургенева и Карла Либкнехта велись на протяжении долгого времени и доставляли пешеходам дискомфорт. В минувшую пятницу ремонтники, было, завершили работы, как в вдруг в первый рабочий день новой недели решили вернуть всё в прежнее состояние – будто бы и не было ремонта вовсе.

«Пятница. Екатеринбург. Первомайская. Положили новый асфальт. Понедельник. Екатеринбург. Первомайская. Срезали новый асфальт», – рассказал сотрудник расположенного на Карла Либкнехта Музея истории Екатеринбурга Сергей Скробов, очевидец. Сейчас свежеуложенный асфальт на тротуаре действительно срезан, активные ремонтные работы там не ведутся. Один из дорожных рабочих рассказал, что «асфальт уложили неровно и теперь будут переделывать».

Аналогичное объяснение дали и в мэрии города.

«Подрядчик сам обнаружил недостатки и теперь их исправляет», - прокомментировал помощник заместителя главы администрации Екатеринбурга Евгения Архипова Василий Амбалов. Отметим, что работы на тротуаре ведет компания ГУДСР – ключевой подрядчик мэрии по дорожным ремонтам. Директор компании Павел Пустозёров 9 сентября был избран депутатом городской думы.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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