В Екатеринбурге проходят съемки документального фильма о царских слугах

18:26 | 9.10.2018

Фото: Екатеринбургская епархия

Фильм «Царский путь» для «Первого канала» уже несколько дней снимается в Екатеринбурге на территориях Ново-Тихвинского женского монастыря и Ганиной ямы, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.



Над созданием кинокартины, снимающейся в год столетия гибели царской семьи, трудится известный режиссёр-документалист Наталия Гугуева. Работа ведётся по благословлению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. По словам режиссера фильма, эта кинокартина повествует о Царских слугах, которые остались верными семье Николая II до конца в период революционных гонений.



Отметим, что недавно фильм режиссёра Наталии Гугуевой «Свидетели любви» завоевал гран-при на международном фестивале православного кино в Сербии.