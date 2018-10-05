Сотрудник бюро Интерпола найден мертвым в Екатеринбурге. СКР проводит проверку

17:20 | 9.10.2018

newsnn.ru

В Екатеринбурге в квартире обнаружен мертвым сотрудник полиции из филиала Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Свердловской области. По предварительной информации, криминала в смерти нет. Предположительно, мужчина покончил с собой. Предсмертной записки он не оставил.



Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что отрабатываются все версии произошедшего.



«На данный момент с уверенностью могу сказать, что случившееся не связано со служебной деятельностью погибшего: он находился в городе, был на выходном и не в форме», - сказал полковник Горелых.



По факту смерти сотрудника полиции следственные органы проводят проверку. Опрашиваются родственники и коллеги.